Bolu Belediyesi tarafından 7-10 yaş grubu çocuklara yönelik düzenlenen Çocuk Atölyesi Etkinliğinin 1. günü tamamlandı. Etkinliğe katılan çocuklar, kum boyama yaparak eğlenceli anlar yaşadı.

Hisar Tepesi girişinde yer alan Bolu Belediyesi Neyzen Tevfik Kültür Merkezi’nde bir hafta boyunca devam edecek atölyenin ilk gününde kum boyama etkinliği gerçekleştirildi. Cuma günü karne sevinci yaşayan 7-10 yaş grubu çocuklar, etkinliğe yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık 30 çocuk, görevliler eşliğinde kum boyaması yaparak keyifli vakit geçirdi. Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Selçuk Türk de, çocuklarla yakından ilgilenerek kum boyama çalışmalarına yardımcı oldu.