Aksaray’da bir kişi, karısıyla gönül ilişkisi olduğu iddia edilen şahsı önce darbetti sonra bıçakla yaraladı.

Olay, Bahçeli Mahallesi 3707 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı iş yerinde çalışan ve evli olan Y.E. (26) isimli şahıs ile E.S. (23) isimli kadının arasında gönül ilişkisi olduğu iddia edildi. Bunun duyulması üzerine Y.E. karısı İ.M.E. (24) ile birlikte, yüzleşmek ve konuyu görüşmek üzere E.S. isimli kadının evine gitti. Burada E.S. isimli kadının kocası D.S. (22) ile konuşmaya başlayan Y.E. iddiaları asılsız olduğunu anlatmaya çalışırken, şahısların tartışması bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada D.S., Y.E.’yi önce darbetti sonra da bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzenine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bıçakla yaralanan Y.E. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Olayın şüphelisi D.S. ise polis ekiplerince olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı. Hastanede tedavi altına alınan yarılının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, gözaltına alınan D.S. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.

Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.