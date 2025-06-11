Karaman’da aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan motosikletin refüje çarparak devrildi. 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, gece saat 00.30 sıralarında Ziya Gökalp Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi’ndeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şuayip Ö.’nün (32) kullandığı plakasız motosiklet, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkması sonucu refüje çarparak devrildi. Kazada motosikletten fırlayarak kaldırıma kafalarını çarpan sürücü ile arkasında yolcu olarak bulunan Oğuzhan D. (22), yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 kişi sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralı 2 kişinin sağlık durumunun ağır oldu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekibi de kaza yerinde inceleme yaparak tahkikat başlattı.