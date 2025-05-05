Karaman’da 31 suç kaydı bulunan ve 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 31 suç kaydı bulunan ve 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan İ.K.’nin (35), Karaman’da bir adreste saklandığını belirledi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde adrese operasyon düzenleyen ekipler şahsı yakalayarak gözaltına aldı. 25 ilde arandığı da ortaya çıkan İ.K. emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.