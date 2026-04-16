İçişleri Bakanlığı'nın, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarının ardından aldığı karar doğrultusunda, Türkiye genelinde olduğu gibi Karabük'te de eğitim kurumları çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.

Yeni uygulama kapsamında Karabük genelindeki okul önlerinde polis ekipleri görevlendirildi. Okulların çevrelerinde en az iki emniyet personeli bulunurken, ekipler şüpheli şahıslar üzerinde de kontroller gerçekleştirecek.

Uygulamanın öğrencilerin güvenliğini sağlamak ve ihtimal olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla hayata geçirildiği bildirildi.