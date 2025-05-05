Karabük Belediyesi, kent genelinde başlattığı bakım ve modernizasyon çalışmalarıyla parkları daha estetik, sağlıklı ve işlevsel hale getiriyor.

Karabük Belediyesi, şehirdeki parkların hem görsel hem de işlevsel olarak yenilenmesi amacıyla geniş kapsamlı bir çalışma başlattı. Çocuk oyun alanları, spor sahaları, yürüyüş yolları ve yeşil alanları içeren çalışmalarla parklar modern bir görünüme kavuşturuluyor.

Parklarda bulunan oyun grupları ve spor aletleri kontrolden geçirilerek gerekli bakım ve onarımlar yapılıyor. Zarar görmüş ya da eskiyen donanımlar yenileriyle değiştiriliyor. Ayrıca oturma alanları ve yürüyüş yolları temizlenerek daha kullanışlı hale getiriliyor. Yeşil alanlarda ise çim biçme, budama, toprak iyileştirme ve çiçeklendirme çalışmaları sürdürülüyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, "Karabük’ün sadece altyapısını değil, üstyapısını ve sosyal yaşam alanlarını da güçlendirmek istiyoruz. Parklarımız; çocuklarımız, gençlerimiz ve ailelerimiz için nefes alınan, dinlenilen, sosyalleşilen mekanlardır. Bu alanların daha güvenli, bakımlı ve fonksiyonel hale gelmesi için kent genelinde parklarımızda bakım ve modernizasyon çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her mahallede temiz, düzenli, estetik ve kullanışlı parklar oluşturarak hemşehrilerimize daha yüksek yaşam kalitesi sunmayı hedefliyoruz." dedi.

Karabük Belediyesi, yürüttüğü çalışmalarla vatandaşlara daha sağlıklı, güvenli ve estetik sosyal alanlar sunmayı amaçlıyor.