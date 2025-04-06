Karabük’te sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, Karabük-Yenice karayolu Bolkuş köyü yakınlarında meydana geldi. Yenice istikametine seyir eden Gültekin Kalaycı idaresindeki 14 AAT 563 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kazada otomobilde bulunan Döndü Kalaycı, Songül Çalkam ve Edanur Oruçoğlu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.