Muş’un Karabey köyünde her yıl düzenlenen geleneksel piknikte bir araya gelen gençler, doğanın tadını çıkararak geçmişe dair hatıralarını paylaştı.

Muş’un Karabey köyünde gerçekleştirilen geleneksel gençlik pikniği, bu yıl da coşku ve neşe içerisinde geçti. Doğayla iç içe bir ortamda buluşan gençler; birlikte oyunlar oynadı, sohbet etti, yöresel yemekleri paylaştı ve geçmiş günleri yad etti.

Etkinlikte konuşan Ahmet Demir, bu tür organizasyonların köydeki sosyal bağı güçlendirdiğini belirterek, "Bu piknik etkinliği bizim için sadece eğlence değil; köyümüzün gençleriyle birlik, dostluk ve kültürel değerlerimizi yaşatmaya vesile oldu. Her nesil bir öncekine değer katarak bu geleneği sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

Gençlerden Erol Batır da etkinlikten memnuniyet duyduğunu dile getirerek, "Gençlerin bir araya gelip sohbet etmesi, geçmişe dair hikâyelere kulak vermesi çok anlamlı. Bu etkinlik bize hem motivasyon hem de aidiyet duygusu kazandırıyor" dedi.

Batır, kültürel sürekliliğin bu tür etkinliklerle sağlandığını vurguladı.