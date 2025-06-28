Bursa’nın Gemlik ilçesinde otobanda seyir halindeki kamyona arkadan çarpan otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Kaza, Gemlik otobanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadir Kurt idaresindeki 34 KUU 117 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı önünde seyreden İbrahim Y. idaresindeki 16 AOR 347 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil kamyonun altına girdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise sürücü Kadir Kurt’un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Araçta yolcu konumunda bulunan Fatma K. ise ağır yaralanarak sıkıştı. Sıkışan talihsiz kadın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı. Fatma K., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Gemlik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kamyon sürücüsü İbrahim Y., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.