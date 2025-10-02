Mersin’in Erdemli ilçesinde kamyonet ile çarpışan 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, ilçeye bağlı Kocahasanlı Mahallesi Necdet Ünüvar ile Mimar Sinan Caddesi kavşağında Pirahmet mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 16 yaşındaki Hüseyin Sezer yönetimindeki 33 BCT 785 plakalı motosiklet ile Arif Kemal T. idaresindeki 33 AE 786 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpmanın şiddetliyle metrelerce savrulan motosiklet sürücüsü ağır, kamyonet sürücüsü ise hafif yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden gencin bir berberde çalıştığı Meslekti Eğitim Merkezi öğrencisi olduğu öğrenildi.