Tarsus Belediyesi, Süt Üreticileri Birliği ile iş birliği yaparak yüzde 50 hibe destekli ryegrass ve süt otu tohumu dağıttı. Başkan Ali Boltaç, "109 ailemizin talebini geri çevirmedik" dedi.

Tarsus’ta hayvancılığa ve üreticiye destek amacıyla önemli bir adım daha atıldı. Tarsus Belediyesi ile Tarsus Süt Üreticileri Birliği iş birliğinde düzenlenen program kapsamında, yüzde 50 hibe destekli ryegrass ve süt otu tohumu dağıtım töreni gerçekleştirildi. Taşobası mevkiinde yapılan törene Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, Süt Üreticileri Birliği Başkanı Danyal Avşar, üreticiler ve çok sayıda davetli katıldı.

"109 ailemizin talebini geri çevirmedik"

Törende konuşmalarını gerçekleştiren Başkan Boltaç, üreticiye verilen desteğin devam edeceğini belirterek, "Bizler elimizden geldiğince hem büyükbaş hem küçükbaş hayvan sayımızı artırmak, üretimimizi güçlendirmek için çalışıyoruz. Bu doğrultuda 109 ailemizin talebini geri çevirmedik ve bugün burada onlara destek olmanın gururunu yaşıyoruz. Yüzde 50 hibe destekli ryegrass ve süt otu tohumu dağıtımıyla üreticimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki güçlü üretici, güçlü Tarsus demektir" diye konuştu.

"Bu proje hayvancılığımıza nefes olacak"

Verilen desteğin üretici açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Tarsus Süt Üreticileri Birliği Başkanı Danyal Avşar, "Belediyemizle birlikte üreticimizin yem maliyetlerini azaltacak, verimini artıracak bir adım atıyoruz. Bu proje hayvancılığımıza nefes olacak. Katkılarından dolayı Belediye Başkanımız Ali Boltaç’a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Belediye yetkilileri, dağıtılan tohumların yalnızca hayvancılığa değil, aynı zamanda toprağın verimliliğine ve ekosisteme de katkı sağlayacağını belirtti. Ryegrass ve süt otunun, kaliteli kaba yem ihtiyacını karşılamanın yanı sıra toprağı güçlendirdiği, arıcılığa destek olduğu ve üreticinin maliyetlerini düşürdüğü ifade edildi.