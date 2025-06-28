Antalya’nın Kumluca ilçesi Mavikent Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.

Kaza, Mavikent Mahallesi Yenicepınar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali A. idaresindeki 07 BDE 460 plakalı Hyundai marka kamyonetle aynı istikamette seyreden İsmail Ateş’in kullandığı 07 VBH 77 plakalı otomobil, kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü İsmail Ateş ve kamyonette yolcu olarak bulunan Ali A.’nın eşi Dilek A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Kumluca Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Ancak kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü öğrenilen İsmail Ateş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralı Dilek A.’nın sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.