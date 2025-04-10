Kâmil Koç, seyahat ağını yeni duraklarla genişletmeye devam ediyor. Global iş ortağı Flix ile birlikte 100’üncü yılına güçlü adımlarla ilerleyen firma, Nisan ayı itibariyle Serhat şehirleri Iğdır ve Kars’ın Kağızman ilçesine hizmet vermeye başladı.

Türkiye’nin en çok tercih edilen seyahat firmalarından Kâmil Koç, yeni güç birlikleriyle seyahat ağını genişletmeyi sürdürüyor. Yapılan açıklamaya göre, global iş ortağı Flix’ten aldığı güç ile konforlu seyahati Türkiye’nin her yerinde ulaşılabilir kılmayı hedefleyen firma, hizmet kalitesini bu kez Serhat şehirleri Iğdır ve Kars’ın Kağızman ilçesine taşıyor. Firma, Nisan ayı itibariyle her iki noktadan kalkışlı seferleriyle yolcularını; Erzurum, Erzincan ve Sivas güzergâhından Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz’e ulaştırıyor.

"Kâmil Koç’un örnek ve öncü hizmet anlayışıyla artık Iğdır ve Kağızman’dayız"

Kâmil Koç Otobüsleri İcra Kurulu Üyesi ve Operasyon Direktörü Mehmet Türkyılmaz, güç birliklerine yeni bir halka daha eklediklerini belirterek şunları söyledi:

"Yeni yatırımlarla 100. yılımıza güçlü adımlarla ilerliyoruz. Amacımız, hizmet kalitemizi ülkemizin her köşesine taşıyarak konforlu seyahati tüm insanlarımız için ulaşılabilir kılmak. Bu hedef doğrultusunda bu kez de Serhat şehirlerimiz Iğdır ve Kars’ın Kağızman ilçesindeyiz. Yeni seferlerimiz sayesinde Türkiye’nin en doğusunda tarih ve doğal güzellikleriyle öne çıkmış bu güzel şehirlerimizi ülkemizin batısına, kuzeyine ve güneyine bağlamış olacağız. Şirket olarak 99 yıldır yol arkadaşlarımıza en iyi hizmeti sunma gayretiyle çalışıyoruz. Yolcularımızın memnuniyetini odak alan hizmet anlayışımız sayesinde bugün ülkemizin en çok tercih edilen seyahat firmasıyız. Yeni dönemde de yine dijitalleşme ve müşteri memnuniyetinden yeni iş birliklerine kadar farklı alanlarda güçlü projelerimizle insanlarımızın hizmetinde olacağız."