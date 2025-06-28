Bursa’nın İnegöl ilçesinde özel halk minibüsü şoförü, kalp krizi geçiren vatandaşı hastaneye yetiştirdi.

Olay İnegöl Mesudiye Mahallesi’nde meydana geldi. İnegöl’ün kırsal Çitli Mahallesi’nde ikamet eden İsmail Ç.(48), mahallesinden İnegöl merkeze yolcu taşıyan özel halk minibüsüne bindi. İnegöl’ün Mesudiye Mahallesi mevkiinde yolcu İsmail Ç., fenalık geçirdi. Olayı gören 16 AYV 674 plakalı minibüsün şoförü İbrahim Az, hastayı için hastaneye yetiştirmek üzere gaza bastı. Adeta zamanla yarışan şoför, dakikalar içinde acil servise geldi. Kalbi duran adam, sağlık ekiplerince kalp masajı yapılarak hastaneye alındı. Yapılan müdahaleler sonucunda kalbi çalıştırılan adam, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.