İzmir’in Urla ilçesine tatil için gelen Sarıl Ailesi’nin 3 yaşındaki kızları Nazlı Sarıl, sitenin havuzuna düşmesi sonucu boğularak hayatını kaybetti.

Olay, geçtiğimiz pazar günü Urla ilçesi Zeytinler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manisa’nın Akhisar ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) bir işletmede çalışan Emrah Sarıl, eşi Aygül Sarıl, 3 yaşındaki kızları Nazlı Sarıl ve yakınları ile birlikte, tatil yapmak ve dinlenmek amacıyla İzmir’in Urla ilçesinde havuzlu bir ev kiraladı. Aile kiraladıkları eve yerleştikleri sırada, iddiaya göre Nazlı bir anda gözden kayboldu. Kızlarının evin bahçesindeki havuza düştüğünü farkeden aile fertleri, hemen havuza koşarak Nazlı’yı çıkardı. İhbar üzerine kısa sürede eve gelen sağlık ekipleri, minik Nazlı’yı Urla Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen talihsiz çocuk kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, Nazlı Sarıl’ın cenazesi, nöbetçi savcının talimatıyla otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Minik Nazlı, bugün ikindi namazını müteakip memleketi Akhisar ilçesinde toprağa verilecek.