Kahramanmaraş’ta görev yapan bir yapı denetim firması yetkilisi ve mühendisi, inşaat alanında kontrol sırasında saldırıya uğradığı iddia edildi. Yapı Denetim Kuruluşları Birliği Genel Başkanı Ramazan Fırat Toraman, olay tepki gösterip açıklamada bulundu.

İddiaya göre, bir yapı denetim firması sahibi ve beraberindeki yetkili mühendis, kontrol amacıyla bir şantiyeye çağrıldı. İddiaya göre, beton dökümüne onay vermeyen ekip, sahaya gittiği sırada saldırıyla karşılaştı. İnşaat alanında bulunan iki kimliği belirsiz kişi, yapı denetim görevlilerine saldırdı. Saldırıda yapı denetim firma sahibi ile mühendisi yaralandı.

Yapı Denetim Kuruluşları Birliği tarafından Türk Mühendis?ve?Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İnşaat Mühendisleri Odası Adana Şubesi Kahramanmaraş Temsilciliği hizmet binasında yapılan açıklamada, saldırının bireysel bir olay olmadığı vurgulandı. Yapı Denetim Kuruluşları Birliği Genel Başkanı Ramazan Fırat Toraman, "Bu olay basit bir kavga değil; devletin yapı güvenliği sistemine, kamu adına görev yapan mühendislere planlı bir saldırıdır" dedi.

"Denetim görevlileri hedef gösterilmektedir"

Toraman, saldırının organize şekilde gerçekleştirildiğini belirterek, "Kahramanmaraş’ta görev yapan bir yapı denetim firma yetkilisi ve mühendis, şantiyede yaptığı denetim sırasında binanı beton dökülmesine izin vermemiş ve imalatın mevzuata uygun hale getirilmesini talep etmiştir. Ancak bu mesleki uyarı, bazı çevrelerce hazmedilememiştir. Düşünebiliyor musunuz? 6 Şubat depremini yaşamış, on binlerce insanını yıkılan binaların altında kaybetmiş bir şehirde. Devletin görevlendirdiği yapı denetim firması, yalnızca işini yapmaya çalışırken hedef gösteriliyor. Üstelik bu yapı denetim yetkilileri, yalnızca şunu söylüyor, ’Beton dökülmek için kalıplar, şartnameye uygun değil. Uyarıyoruz. Lütfen mevzuata uygun şekilde düzeltin’ Bugün burada yaşanan olay; basit bir kavga ya da münferit bir saldırı değildir. Bu olay, devletin yapı güvenliği sistemine, kamu adına görev yapan bir mühendise, kurumsal bir denetim yetkisine planlı bir saldırıdır. Olay günü, yapı denetim firma sahibi ve yetkili mühendis, ustalar tarafından ısrarlı şekilde ’gel gel’ diyerek kontrol bahanesiyle sahaya çağrılmıştır. İnşaat alanına girdiklerinde karşılaştıkları manzara bir kontrol ortamı değil, önceden hazırlanmış bir pusudur" diye konuştu.

"Düzeltme talebinde bulunduğumuz için öldürülmeye çalışılıyoruz"

Saldırı sonucu yapı denetim firma sahibinin darp edildiğini aktaran Toraman, "Eğer birkaç santim daha derine inseydi, bugün aramızda olmayabilirdi. Daha önce büyük acılar yaşamış ve yapı denetim sisteminin önemini acı tecrübelerle öğrenmiş olan Türkiye ve Kahramanmaraş, ne yazık ki bugün yine böyle bir durumla karşı karşıyadır. Bakanımız Murat Kurum’un 2023 yılında açıkladığı deprem analizinde Kahramanmaraş için yıkılan binaların yüzde 95.6’sının yapı denetim hizmeti almadığı açıkça belirtilmiştir. Geriye kalan yüzde 4.4’lük kısım ise, işte tam da bugün yaşadığımız olaylar yüzünden tehlikeye girmektedir. Çünkü biz sahada görevimizi yaparken, projeye aykırılık tespit edip düzeltme talebinde bulunduğumuz için öldürülmeye çalışılıyoruz. Bu bir rastlantı değil, bu sistemin içine yerleşmiş bir dirençtir: Şiddetle denetimi susturma girişimidir" ifadelerini kullandı.

"Bu saldırı, planlıdır, azmettiricileri vardır"

‘Bu suç bireysel değil organizedir’ diyen Toraman, "Bu saldırı, devletin verdiği yetkiyle görev yapan bir kamu hizmetine yöneliktir. Bu saldırı, planlıdır. Azmettiricileri vardır. Bu, açıkça suç örgütü mantığıdır. Yapı denetim görevlilerinin sahada hedef haline getirilmesi artık tesadüf değil, bir düzendir. Bu düzen; rüşveti, kaçakçılığı, kalitesizliği savunurken, kamu güvenliğini temsil eden herkesi tehdit eder hale gelmiştir. Bu saldırı sıradan bir vaka değildir. Bu, devlet otoritesine yapılmış planlı bir meydan okumadır. Derhal soruşturulmalı, azmettirici dahil tüm failler yargılanmalıdır. Sahada görev yapan yapı denetim personelinin can güvenliği güvence altına alınmalı, denetim ekipleri yalnız bırakılmamalıdır" dedi.

"Ölümcül bir bölgeye çok yakın bir yaralanma aldım"

Saldırıya uğrayan firma yetkilisi Tuncay Polat ise "Kamera görüntülerini almak için emniyet mensupları aradılar, ben şantiyeye gittim. Olay yeriyle ilgili video kaydı falan da tekrar almam gerekiyordu çünkü. Şantiyeye gittiğimde yolun karşısında duruyordu saldırgan şahıs. Yani tutuklanmadı. Burada da fotoğraflar mevcut. Yani şu demirler aslında bu saldırıyı yaptıkları, bizi ittikleri, yani saplamaya çalıştıkları demirler bunlar. Kesinlikle öldürmeye yönelik bir hareket. Çünkü iki kere ben can havliyle, el yordamıyla o demirlerden kurtuldum. Birincisinde bu kolumda çizik oluştu. İkincisi de zaten boynumda tam bu omuriliğe yakın bir yerde 5 santimlik bir çizik ve demir içeri girdi. Yani bu demir yarım santim daha içeriden geçmiş olsa zaten şu an sizlerle bu toplantıya katılamıyor olacaktım. Yani ölümcül bir bölgeye çok yakın bir yaralanma aldım. Bu kadar canice bir saldırının konu ne olursa olsun yani ortada bir çelişki yok, tartışma yok. Sadece bizim yapının daha güvenli olmasını, depreme daha dayanıklı olmasını istediğimiz için çıkması bizi korkutuyor. Ve bundan sonraki süreçte bu durum cezasız kalırsa asıl tehlikeli olan durum budur. Biz hangi denetime gitsek bizi bu sefer yeniden tehdit etmeye başlayacaklar. İlla ki sizi mi dövelim, illa ki öldürelim mi kabul edin gitsin. Yani biz burada bir deprem anında hayatların kurtarılması için mücadele ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Kiralık katil gibi oraya getirilmiş"

Saldırganı ben daha önce inşaatta hiç görmediğine de dikkat çeken Polat," Yani orada bir usta olduğunu düşünmüyorum saldırganın. Saldırgan kamera görüntülerimize baktığımız takdirde 07.30’da bu taşeron yetkilisi olan O.Y. ile birlikte şantiye alanına giriyor. Yani bir nevi bir kiralık katil gibi oraya getirilmiş. Yani gerekirse bu demirlerde herhalde ölürse de suçu üstlensin diye getirilmiş bir kişi gibi şu an için görünüyor. Şantiyede resmi şantiye şefi yoktu o anda. Ama şantiyeyle ilgili olan bir inşaat mühendisi, onların görevlendirdiği arkadaş vardı. Durumu gördü, şahitlik yaptı, karakola gitti ifadesini verdi" diyerek sözlerini tamamladı.