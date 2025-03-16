Kahramanmaraş’ta iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen sıkışmalı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Elbistan ilçesi Evcihüyük Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen seyir halindeki Toyota ve Opel marka iki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan yaralıyı S.Y’yi (21) sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya karışan iki otomobil çekici marifetiyle kaldırıldı.