Kahramanmaraş’ta komşu iki aile arasında çıkan kavgada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Olay, merkez Onikişubat ilçesi Dönüklü Mahallesi kırsalında müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, komşu olan iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüşürken, sopa ve sandalyelerin havada uçuştuğu kavgada 1’i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Kavga anı ise evde bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavga esnasında sinirlerine hakim olamayan bir kişinin av tüfeğini çıkarttığı görüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.