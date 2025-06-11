Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin Azerbaycan Mahallesi’nde ana ve ara yolları sıcak asfaltla kaplayarak bölgede ulaşım konfor ve güvenliğini iyileştirdiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinin şehir genelinde ulaşım altyapısını güçlendirme çalışmalarını kesintisiz sürdürdüğü ifade edildi.Vatandaşlara daha konforlu ve güvenli bir seyahat deneyimi sunmak amacıyla yol yatırımlarını artırarak sürdüren Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat depremlerinin ardından oluşturulan yeni yerleşim alanlarında da hummalı bir çalışma yürütüyor. Bu kapsamda Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmaların yeni adresi, Azerbaycan Mahallesi oldu.Deprem sonrası inşa edilen yeni konutlarla birlikte hızla gelişen mahallede, ulaşım altyapısının modernize edilmesi için yoğun bir mesai harcandığı kaydedildi.

Bölgedeki ulaşım ihtiyacını karşılayacak şekilde planlanan çalışmalar çerçevesinde ekipler, yeni yerleşim alanında ana ve ara arterleri sıcak asfaltla kaplayarak kalıcı bir ulaşım ağı oluşturuyor. Sıcak asfalt uygulamalarının hem sürüş konforunu hem de yol güvenliğini artırırken, uzun ömürlü yapısıyla da maliyet etkin bir çözüm sunduğu belirtildi.