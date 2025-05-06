Kahramankazan Belediyesi Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Meclis toplantısına meclis üyeleri, birim müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Yoklama alınmasıyla birlikte başlayan toplantıda; soru önergeleri ilgili komisyonlara havale edilirken başkanlık yazıları ve gündem maddeleri oy birliği ile kabul edildi.

Özgür Özel’e geçmiş olsun mesajı

Başkan Çırpanoğlu, toplantının başında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik gerçekleşen menfur saldırıyı kınadı. Tüm siyasi parti liderlerine başarı dileyen Başkan Çırpanoğlu, hiçbir siyasi lidere yönelik şiddetin kabul edilemeyeceğini vurguladı. Kahramankazan Belediyesi Meclis Üyeleri adına Özgür Özel’e geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Çırpanoğlu, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Toplantıda, gündem maddelerinin yanı sıra ilçenin güncel meseleleri ele alındı. Başkan Çırpanoğlu, toplantıda çeşitli konulara değinerek Kahramankazan’ın gelişimi için yürütülen çalışmaları ve karşılaşılan sorunları paylaştı.

19 Mayıs coşkuyla kutlanacak

Mayıs ayı içerisinde yer alan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın Kahramankazan’da büyük bir coşkuyla kutlanacağını duyuran Başkan Çırpanoğlu, 18 Mayıs Pazar günü düzenlenmesi planlanan etkinlikler kapsamında, ünlü sanatçı Kıraç’ın sahne alacağı bir konser organize edildiğini, herhangi bir aksilikle karşılaşılmaması halinde belediyenin bütçesinden harcama yapılmadan konserin tamamının sponsor destekleriyle gerçekleştirileceğini belirtti. Çocuklar içinde hazırlıkların yapıldığını söyleyen Başkan Çırpanoğlu, aynı gün çocuk şenliği de düzenleneceğini ifade etti.

Asfaltlama çalışmalarında 25 ilçe arasında birinci "Kahramankazan"

Kahramankazan’da devam eden asfaltlama çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Çırpanoğlu, son bir ayda kırsal mahallelerde uzun yıllardır yapılmayan yolların asfaltlandığını ifade etti. Kılıçlar, Ahi, Sancar mahalleleri ile merkezdeki İnönü ve Hürriyet caddelerinde çalışmaların sürdüğünü belirten Başkan Çırpanoğlu, çalışmaların bitmesiyle birlikte Mayıs ve Haziran aylarında yeni sanayi bölgesinde asfaltlama yapılacağını açıkladı.

Kahramankazan Belediyesi’nin son bir yılda 25 ilçe arasında en başarılı asfaltlama performansını sergilediğini ve sıcak asfaltın en fazla kullanıldığı dönemin kendi yönetimlerinde gerçekleştiğini vurgulayan Başkan Çırpanoğlu, " Her zaman söylediğimiz gibi önce altyapı, önce asfalt! Bu yönde Kahramankazan’ın belediyecilik tarihine damga vurmaya devam edeceğiz. Tabi bir yere asfalt attığınız zaman başka bölgelerdeki asfalt ihtiyaçları ortaya çıkıyor. Vatandaşlar bugüne kadar eksiklik görmediği noktalarda veya eksiklerini hissetmediği noktalarda çalışma yapıldığını gördüğü için asfalt taleplerini bizlere iletiyor. Birçok noktada asfalt talebi ve ihtiyacı haklı olarak belediyemize iletiliyor fakat şunu da gururla söylemek gerekiyor ki bu bir yıllık süreçte bugüne kadar 25 ilçe içerisinde en başarılı ilçe Kahramankazan Belediyesi’dir. Kahramankazan’ın belediyecilik tarihinde de sıcak asfaltın en fazla atıldığı dönem bizim dönemimizde olmuştur. Bu bizlere gurur veriyor. Elimizden gelenin fazlasını yaparak asfalt çalışmalarımıza devam edeceğiz’’ ifadeleriyle ilçede sıcak asfalt çalışmalarının süreceğinin altını çizdi.

"Uzun vadede her zaman dürüstlük ve doğruluk kazandıracaktır"

Belediye yönetimi hakkında yayılan yalan ve iftiralara sert tepki gösteren Başkan Çırpanoğlu, KazanBel Beton’un satıldığı, Kültür Merkezi’nin devredildiği, Kahramankazan Belediyespor’un bir firmaya satıldığı, ivazsız bağışlar ve belediye personelinin maaş alamadığı gibi iddiaların asılsız olduğunu belirtti. Bu tür dezenformasyonların bilinçli bir şekilde yayıldığını ifade eden Başkan Çırpanoğlu, sorumlular hakkında hukuki süreç başlatacaklarını duyurdu.

"Yalan ve iftiradan kazanılacak oy da siyasette yerin dibine batsın" diyerek sitemde bulunan Başkan Çırpanoğlu şunları kaydetti:

"Bazı insanlar şunu istiyor; Belediye çöpleri toplayamasın istiyor, Belediyenin araçlarına mazot koyulamasın istiyor, Personelin maaşları ödenmesin istiyor. Bu yönde ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar ama bugüne kadar en zor günlerimizde parasız zamanlarımızda dahi belediye yönetimi ile alakalı gördüğünüz üzere yönetim olarak bir sıkıntıya girmedik. Hem Allah yardım ediyor hem de iyi niyetimizden kaynaklandığını düşünüyorum. Bu noktada ben bu açık sitemimi tekrar dile getiriyorum. İstirhamım yalan dolan siyasetinin artık Kahramankazan’da ortadan kalkmasıdır. 4 yıl sonrası ile alakalı siyasi beklentileri olan insanlar bizim elimizden dürüst, namuslu imajını almadıkları sürece seçimi kazanamayacaklarını çok çok iyi biliyorlar. Bundan dolayı da kendilerine böyle bir rol biçtiklerini düşünüyorum. Yine söylüyorum uzun vadede her zaman dürüstlük ve doğruluk kazandıracaktır.’’

"Asılsız, kulaktan duyma bilgileğrle hiç kimse bir yere varamaz"

Kültür Merkezi’nde devam eden tadilat çalışmalarına değinen Başkan Çırpanoğlu, yaz aylarında daha geniş kitlelere hizmet verebilecek modern bir alan oluşturulacağını söyledi. Yapılan tadilatla birlikte çevrede bulunan ağaçların tahrip edildiği ile ilgili yöneltilen söylemlere cevap veren Başkan Çırpanoğlu, ağaçların tahrip edilmediğini, sökülerek başka bir alana yeniden dikildiğini belirtti. Menü seçenekleri hususunda ortaya çıkan yanlış anlaşılmayı da açıklığa kavuşturan Başkan Çırpanoğlu, asılsız, kulaktan duyma bilgilerle hiç kimsenin bir yere varamayacağını belirterek şu sözlere yer verdi:

‘’Belediyemizin kurumsal çatısı altında gelen yiyecekleri kontrol eden bir ekibimiz var. Bazı kişilerin getirdikleri etleri doğru bulmadığımız zamanlar oldu. Çünkü Allah korusun orada bir zehirlenme olursa direkt bakanlık bizim üzerimize gelir. Kimse vatandaş getirmiş. O getirmiş. Bu getirmiş demeyecektir. Kendin getiremezsin denilen noktada hemen belediye ile muhalefetle herkesle iletişime geçebilirler. Kahramankazan Belediyesi Kumpınar Kültür Merkezi’nde isteyen menüye uyar. İsteyende kendisi getirebilir ama kendi getireceği yiyecekler orada sağlık açısından problem oluşturmadığı sürece.’’

Kahramankazan Belediyesi’nin reklam ajansı statüsü ortadan kalktı

Doğalgaz altyapı çalışmaları ve kazı tahrip bedelleriyle ilgili konularda kamuoyunun aydınlatılması gerektiğini belirten Başkan Çırpanoğlu, Kahramankazan Belediyesi’nin Başkent Gaz ile doğrudan bir bağlantısı olmadığını, ancak geçmiş dönemde ‘’Kırsal mahallelere doğalgazı Kahramankazan Belediyesi getirdi.’’ algısı oluşturulduğunu söyledi. Geçmiş dönemde doğalgaz açılışlarının siyasi şova dönüştürüldüğünü kaydeden Başkan Çırpanoğlu, ‘’ Normalde devletimiz bu konuyla ilgili bir kanun çıkarmış. Enerjisa ve Başkent Gaz ile alakalı biz zaten devlet olarak bu yetkiyi veriyoruz. İlçe ve büyükşehir belediyeleri de buradan ekstradan bir para talep etmesinler ki bu hizmetler hızlı ilerlesin diye kanun çıkarmışlar. Biz ne yaptık Kahramankazan Belediyesi olarak o kanunu görerek meclis kararı almaya çalıştık. Kahramankazan Belediyesi dahil olmuş olsaydı 5 tane köyümüze de bizim dönemimizde doğalgaz gitti. Açılışını yapardık. O dönem Kahramankazan Belediyesi’nin farklı bir reklam ajansı statüsü vardı. Ama Allah’ın izniyle 2024 Yılı itibariyle Kahramankazan Belediyesi’nin reklam ajansı statüsü ortadan kalktı’’ dedi.

Siyasişovdan uzak, ihtiyaç odaklı hizmet

Ören Sokak’taki tahrip olan asfaltın tamiri için gelen önergeye yanıt veren Başkan Çırpanoğlu, asfaltlama çalışmalarında öncelik sıralaması olduğunu, ancak Ören Sokak ve TOKİ bölgesindeki ihtiyaçların da değerlendirileceğini belirtti. Kahramankazan’da yürütülen asfalt çalışmalarının siyasi şovdan uzak, ihtiyaç odaklı yürütüldüğünü söyleyen Başkan Çırpanoğlu, " Ama şunu da söylemek gerekiyor. İnanın siyasi vesaitle yapılan asfalt çalışmaları değil bunlar. Yoksa siyasi vesaitle, siyasi düşünceyle veya şov olsun diye yapılan çalışmalar olsaydı Yayalar Mahallesi’nde yaptığımız asfalt yerine, Kahramankazan’ın merkezindeki Ankara Bulvarı’nı yapardık. Binlerce arabaya ve on binlerce kişiye hitap ederdi. Bizde kameralarla beraber drone uçurarak yürürdük. Geçtiğimiz dönemde yapıldığı gibi’’ diye konuştu.

Başkan Çırpanoğlu’nun haksızlıkların artık sona erdiği bir dönem temennisinde bulunmasının ardından bir sonraki meclis toplantısının 2 Haziran Pazartesi günü yapılmasına karar verilerek toplantı sona erdi.