Kağıthane Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü koordinesinde oluşturulan ekipler, vatandaşların yaz mevsimini sağlıklı ve huzurlu geçirmesi için yoğun mesai harcıyor.

Kağıthane Belediyesi’ne bağlı ilaçlama ekipleri, 19 mahallenin tamamında gün boyunca parklar, yeşil alanlar, su birikintileri, süs havuzları, dere yatakları, kanalizasyonlar, rögarlar ve foseptik çukurlarında düzenli olarak ilaçlama yapıyor. Hafta sonları ise vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda özel programlar oluşturularak şikayetlere müdahale ediliyor.

Kağıthane Belediyesi, ilaçlama çalışmalarının yanı sıra vatandaşları da bilgilendirerek mücadeleyi birlikte yürütmeyi hedefliyor. Özellikle su birikintisi oluşturan kova, saksı altlığı, eski lastik gibi malzemelerin kontrol edilmesi, açıkta bırakılan su kaplarının düzenli olarak boşaltılması ve çöplerin ağzı kapalı poşetlerle çöp kutularına atılması gerektiği konusunda uyarılarda bulunuluyor.

"Kağıthane’de yaz aylarını daha rahat, daha sağlıklı geçirmek"

Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, yürütülen çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada; "Yaz aylarında halkımızın sağlığını korumak ve çevresel konforu artırmak adına haşereyle mücadele çalışmalarımıza hız verdik. Tüm mahallelerimizde ekiplerimiz sahada. Vatandaşlarımızdan da basit ama etkili önlemlerle bu mücadeleye destek olmalarını rica ediyoruz. Amacımız Kağıthane’de yaz aylarını daha rahat, daha sağlıklı geçirmek" dedi.

Kağıthane Belediyesi ekipleri ilaçlama çalışmalarını yaz boyunca aralıksız sürdürecek.