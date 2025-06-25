Adana’da bir iş yerinin malzeme taşıma kafesinin parmaklıklarına sıkışan çocuk, demir kesilerek kurtarıldı.

Olay merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi’ndeki bir iş yerinde gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, iş yerinde 10’lu yaşlarda bir çocuk, malzeme taşımada kullanılan kafese girmeye çalıştı. Bu sırada çocuğun vücudu kafesin demir parmaklıklarına sıkıştı. Paniğe kapılan çocuk, yardım istedi. İş yerinde bulunanlar yardıma koştu. İş yerinde bulunan aletlerle demir parmaklık kesilerek çocuk sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.