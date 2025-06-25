Tekirdağ’da aralarında husumet bulunan kişiler arasında çıkan silahlı saldırıda 9 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Olay, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Aydoğdu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, A.A. (17) adlı şüpheli, aralarında husumet bulunan kişilere av tüfeğiyle ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Silahlı saldırıda Y.P.E. (9), E.Z. (17), R.A. (15), M.R.A. (15) ve Z.E. (27) yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, vücuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Y.P.E.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Y.P.E.’nin cenazesi, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaralılar da ambulanslarla aynı hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kaçan şüpheli A.A.’yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.