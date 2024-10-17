Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yaylacılık kültürünün yaşatıldığı en büyük yaylalardan biri olan 2 bin 200 metre yükseklikteki Kadırga Yaylası’na karın düşmesi ile birlikte yaylacılar da sürüleri ile dönüşe geçmeye başladı.

Yaz mevsiminin büyük bir bölümünü Kadırga Yaylası ve bağlı obalarında koyunları ile geçiren sürü sahibi Ümit Yazıcı, yaylaya düşen karla birlikte sürüsü ile daha alçaktaki mezralara doğru yola çıktı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Yazıcı, beyaz örtüyle kaplanan yayladan dönüşe geçtiklerini söyledi.

Üstü açık camisi ile de meşhur olan yayla Trabzon ve Gümüşhane illerindeki yöre halkı tarafından yaz aylarında yoğun ilgi görüyor. Mayıs-Haziran ayları gibi yaylaya çıkan yöre halkı, Ekim-Kasım gibi de evlerini kapatıp, sürülerini alarak köylerinin yolunu tutuyor.