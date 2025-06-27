Bodrum Belediyesi, kadınların güçlenmesine yönelik önemli bir adım attı. Çiftlik Kadın Yaşam Merkezi’nde, Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından her ay farklı konularda gerçekleştirilmesi planlanan destek programlarının ilki hayata geçirildi.

Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü meslek elemanları tarafından Bodrum’un Çiftlik Mahallesi’ndeki kadınlara hukuki, psikolojik, sosyal ve sağlıklı beslenme konularında kapsamlı bilgilendirmeler yapıldı. Etkinliğe, farklı yaş gruplarından kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık iki saat süren programda katılımcılar, günlük yaşamda karşılaştıkları sorunlara yönelik doğrudan destek alma imkânı buldu.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdür Vekili Av. K. Gözde Çakıroğlu, 6284 sayılı kanun, kadın hakları ve yasal süreçlerle ilgili bilgiler verdi. Klinik Psikolog M. Seray Akdoğan İlter, psikoterapinin ne olduğu ve ne zaman ihtiyaç duyulduğu ile psikolog ve psikiyatrist arasındaki farklara değinerek interaktif bir etkinlik gerçekleştirdi. Diyetisyen K. Miray Aker Esen, sağlıklı beslenme, dengeli yaşam ve beden kitle endeksi hakkında bilgiler verdi. Sosyolog Berrin Ak ise kadına yönelik şiddetle mücadelede kapsamında müdürlük çalışmaları, kadının güçlenmesi, istihdam ve sosyal destek mekanizmaları hakkında bilgilendirmelerde bulundu.