Aksaray’da bir kadını telefonla ısrarla rahatsız eden ve mesajlar yazan şahıs, kadının ailesi tarafından lokantada yakalanınca kendini tuvalete kilitledi.

Olay, Paşacık Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir lokantaya birkaç gündür yemek yeme bahanesiyle gelip giden Yunus Y., iddiaya göre lokantanın çevresinde evi bulunan bir kadını telefonla rahatsız etti. Hem arama hem de mesaj yazarak ısrarlı bir şekilde rahatsızlık verdiği iddia edilen şüpheli lokontada bulunduğu sırada durumu öğrenen kadının yakını lokantayı bastı. Kadının yakınını gören Yunus Y., kendini lokantanın üst katında bulunan tuvalete kilitledi. Lokanta sahibi ise durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kadının ailesini lokantadan çıkarttıktan sonra şahsı tuvaletten çıkarttı. İddialar üzerine gözaltına alınan şüpheli, polis aracına bindirilirken kadının yakını saldırmak istedi. Polis ekipleri saldırıyı önlerken, ısrarla şahsın üzerine yürümek isteyen adam "Seninle görüşeceğim oğlum. Milletin karısına kızına mesaj atmayı sana göstereceğim. Eğer yapmazsam" dedi. Şahıs polis ekiplerince uzaklaştırılırken, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına da tepki göstererek tehdit etti.

Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.