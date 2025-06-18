Bursa’nın İznik ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı çevrede kısa süreli paniğe neden oldu.

Kaza, İznik Topkapı mevkiinde bulunan Demir Düğün Salonu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A idaresindeki 32 LZ 671 plakalı otomobil ile U.O. yönetimindeki 16 BCU 408 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrulan U.O. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalesinin ardından ambulansla İznik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.