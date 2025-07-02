İzmir’in Seferihisar ve Menderes ilçelerinde 29 Haziran’da başlayan yangın tamamen kontrol altına alınırken, geriye yanan ormanlar ve enkaza dönüşen evler bıraktı. Yaz aylarında büyük bir hareketlilik yaşayan yazlık bölgesi adeta hayalet kasabaya döndü.

İzmir’in Seferihisar ve Menderes ilçelerinde 29 Haziran’da başlayan yangın Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ile İzmir Valiliği koordinasyonunda bir çok kurum ve kuruluş ile gönüllü ekiplerin çalışmalarıyla tamamen kontrol altına alındı. Oldukça büyük bir alanda parçalı şekilde yanan Seferihisar ilçesinde meydana gelen orman yangında çam ormanı ve makilik alanlar küle dönerken yangın yerleşim yerlerine de sıçradı. Yangından etkilenen yerleşim yerlerindeki evler adeta enkaza dönerken geriye gözyaşı bıraktı.

Yaz aylarında hareketlilik yaşayan yazlıklar hayalet kasabaya döndü

Yangın sonrası boşaltılan yerleşim yerlerine geri dönüşlere izin verilirken bir çok vatandaş yeniden yangın çıkar korkusuyla bölgeye geri dönüş yapmadı. Vatandaşların bölgeye dönmemesi nedeniyle yaz aylarında hareketlilik yaşayan bölge şimdilerde adeta hayalet kasabaya döndü. Sokakların ve sahillerin boş kaldığı bölgede sessizlik hakim.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın yangının kontrol altına alındığı haberini vermesi sonrası vatandaşların bölgeye gelmesi bekleniyor.