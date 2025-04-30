İzmir Çiğli Belediyesi, minik okurlar için benzersiz bir etkinliğe imza atıyor.İZMİR (İGFA) - 1. Çiğli Çocuk Kitap Günleri, çocuklara kitap sevgisini aşılamak ve onların kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla 1-6 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek.

Altı gün sürecek bu renkli etkinlik, Akvaryum Kafe ve Restoran’da minik kitapseverleri ağırlayacak. Kültür ve eğlence dolu bu etkinlik, hem çocuklar hem de aileler için harika bir deneyim olacak. Etkinlik, 1 Mayıs Perşembe günü kitap stantlarının ziyarete açılmasıyla başlayacak. Etkinlik programı 2 Mayıs Cuma günü saat 18.00’de düzenlenecek açılış programıyla devam edecek.

DOPDOLU BİR PROGRAM MİNİKLERİ BEKLİYOR

Kitap dolu günlerde çocukları birbirinden eğlenceli ve öğretici etkinlikler bekliyor. Söyleşiler, çizim, karikatür, yaratıcı drama, heykel ve ritim atölyelerinin yanı sıra müzik ve şiir dinletileri, dans gösterileri, yarışmalar, yüz boyama etkinlikleri ile jonglör ve tahta bacak gösterileri gibi birbirinden renkli aktiviteler de yer alacak. Bu büyülü etkinlikte minik okuyucular, sevdikleri yazarlarla tanışıp onların imzalarını alma şansına da sahip olacak. Hayal gücünü ve yaratıcılığı ateşleyecek bu etkinliklerle çocuklar unutamayacakları bir kitap şöleni yaşayacak.

BAŞKAN YILDIZ’DAN KÜÇÜK KİTAPSEVERLERE DAVET

Çocukların hayal gücünü besleyen, onları geleceğe daha güçlü hazırlayan en değerli araçlardan birinin kitaplar olduğuna vurgu yapan Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, “Biz de Çiğli Belediyesi olarak, bu bilinçle 1. Çiğli Çocuk Kitap Günlerini hayata geçirmenin heyecanını yaşıyoruz. 1-6 Mayıs tarihleri arasında Akvaryum Kafe ve Restoran’da düzenleyeceğimiz etkinliğimizde, çocuklarımız kitaplarla buluşacak, yazarlarla tanışacak, atölyelere katılacak, birlikte düşünecek ve eğlenecekler. Söyleşilerden yaratıcı drama çalışmalarına, şiir dinletilerinden dans gösterilerine kadar dolu dolu bir programla çocuklarımızın hem ruhuna hem zihnine hitap etmeyi amaçladık. Bu etkinliği sadece bir kitap fuarı değil, çocuklarımızın kültürle, sanatla ve neşeyle buluştuğu bir festival olarak görüyoruz. Tüm çocuklarımızı ve ailelerini bu güzel birlikteliğe davet ediyorum. Gelin, hep birlikte kitapların dünyasında buluşalım” diye konuştu.