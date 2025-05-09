Aydın’ın Koçarlı ilçesinde izinsiz zeytin topladığı tespit edilen 11 şüpheli 1 ton zeytin ile suçüstü yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde tarımsal ürün hırsızlığına yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Çakırbeyli Mahallesi’ndeki R.D. isimli şahsa ait zeytinlik arazisinde "Başakçı" diye tabir edilen bir grubun, arsa sahibinin rızası olmadan zeytin topladıkları tespit edildi. İlçe Jandarma Komutanlığınca olayın öğrenilmesine müteakip icra edilen devriye ile 2’si erkek toplam 11 şüpheli topladıkları 15 çuval içerisinde yaklaşık 1 ton zeytin ile birlikte suçüstü yakalandı. Ele geçirilen zeytinler arazi sahibine teslim edilirken, olayla ilgili adli süreç başlatıldı.