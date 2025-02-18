Aydın’ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri tarafından iş makineleri ile hazine arazisinde kazı yapan şahıslar yakalandı.

Aydın’da jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Didim İlçe Jandarma Komutanlığı Didim ilçesi Akköy Mahallesi’nde icra edilen devriye esnasında şüphelilerin iş makineleri ile A.İ. isimli şüpheli şahsın adına izinsiz hazine arazisi açtığı tespit edildi. Şahıslar hakkında adli ve idari süreç devam ettiği öğrenildi.