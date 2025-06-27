Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Gölcük Belediyesi personeline yangın önleme ve söndürme teknikleri konusunda eğitim verdi.

Yangın ve benzeri afetlere karşı 7 gün 24 saat vatandaşların hizmetinde görev yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, koruyucu önlem çalışmalarıyla vatandaşların yanında yer alıyor. Bu çalışmaların bir bölümünü de eğitim faaliyetleri oluşturuyor. Bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları kapsamında itfaiye ekipleri, Gölcük Belediyesi’nde çalışan personele yangın önleme ve söndürme teknikleri konusunda eğitim verdi. Temizlik İşleri Müdürlüğü binası önünde gerçekleştirilen eğitimde personeller afet ve yangınlara karşı birçok konuda kapsamlı bilgiler edindi. Teori ve pratik olmak üzere iki bölüm halinde verilen eğitimin teorik bölümünde yanma ve yangın, yangın sınıfları ve türleri, acil durumda doğru hareket tarzı başta olmak üzere çeşitli konularda bilgiler aktarıldı. Bu çalışmada belediye personeli, oluşturulan yangına başarıyla müdahale etti. Eğitim sayesinde personelin afet ve yangınlara karşı bilinçlendirilmesi hedefleniyor.