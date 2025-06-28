Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde eniştesini silahla vurduktan sonra üzerinden araçla geçerek öldüren ve yargılandığı duruşmada ’haksız tahrik altında kasten öldürme’ suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırılan şahsa verilen ceza istinaftan geri döndü. İstinaf, şahsa verilen 18 yıl hapis cezasını çok bularak, yeniden yargılama yapılması için dosyayı mahkemeye geri gönderdi.

İlçeye bağlı Mimarsinan Şirintepe Mahallesi Gaffar Okkan Bulvarı üzerinde 3 Mart 2024’te meydana gelen olayda, aralarında önceden husumet bulunduğu iddia edilen Y.K. ile eniştesi S.T. (45) arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada Y.K.; yanında bulunan tabancayla eniştesine ateş etti. Şüpheli ardından S.T.’nin üzerinden araç ile geçtikten sonra kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından kaçan Y.K., polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alınırken, talihsiz adamın cenazesi incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kan donduran cinayet kamerada

Öte yandan, yaşanan cinayetin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, S.T.’nin marketten çıkan kayınbiraderi Y.K.’nin önünü kestiği ve darbetmeye başladığı görüldü. Y.K.’nin ardından belindeki silahı çıkararak eniştesine ateş ettiği, mermisi bittikten sonra şarjörü değiştirerek ateş etmeye devam ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Şüphelinin bindiği araç ile S.T.’nin üzerinden geçtikten sonra kaçtığı anlar da saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Ayrıca, çevredeki vatandaşların panik hali de görüntülerde yer aldı.

19 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası verildi

24 Ekim 2024’te 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında sanık Y.K. ve avukatlar hazır bulundu. Mahkemede kendini savunan Y.K., eniştesinin kendisini tehdit ettiğini ve bunun için yanında silah bulundurduğunu belirtti. Yolda karşılaştıkları zaman eniştesi kendine saldırınca kendini kaybettiğini belirten Y.K., pişman olduğunu ve tahliyesini talep etti. Mahkemece yapılan yargılama sonucunda Y.K.’ye ’haksız tahrik altında kasten öldürme’ suçundan 18 yıl, ’ruhsatsız silah bulundurma ve taşıma’ suçundan ise 1 yıl 6 ay 15 gün olmak üzere toplamda 19 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası verdi.

İstinaf kararı fazla buldu

Y.K.’nin avukatının kararı istinafa taşıması sonucu dosyayı inceleyen Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, sanık Y.K.’ye verilen ’haksız tahrik altında kasten öldürme’ suçundan 18 yıl hapis cezasını fazla bularak kararı bozdu. İstinaf kararında, sanığın olay günü karşılaştığı maktulün üzerine giderek maktule saldırması ve maktulü darbetmesi karşısında; maktulden kaynaklanan ve zamana yayılan haksız eylemlerin ulaştığı yoğunluk nedeniyle, sanığın cezasında haksız tahrik nedeniyle indirim yapılırken 12 yıl ile 18 yıl arasında hapis cezası öngören TCK 29/1. maddesi uyarınca makul bir cezaya hükmedilmesi gerekirken, 18 yıl hapis cezası olarak belirlenmesi sureti ile fazla ceza tayinine neden olunduğu belirtildi.

Sanık yeniden hakim karşısına çıkacak

Eniştesini öldüren Y.K., istinafın kararı bozmasının ardından yeniden 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak.