Trabzon’da tarım ürünü zararlısı kahverengi kokarcaya karşı üretilen samuray arıları doğaya salınmaya başlandı.

Türkiye’ye 2017’de Gürcistan üzerinden geldiği bilinen ’kahverengi kokarca’ adlı böcek, Karadeniz Bölgesi’nde 8 yıldır tarım ürünlerine ciddi zarar veriyor. Başta fındık olmak üzere 300’den fazla bitki için tehdit oluşturan böceğe karşı biyolojik ve kimyasal mücadeleler devreye alındı. Biyolojik mücadele kapsamında Giresun Fındık Araştırma Enstitüsü Laboratuvarında üretilen samuray arıları, Ortahisar ilçesine bağlı Akyazı Mahallesinde düzenlenen törenle doğaya salındı.

Törende konuşan Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, samuray arısının kahverengi kokarcanın üremesini engellediğini belirterek, "Doğada sadece insan yaşamıyor. Doğada pek çok canlı da var. Bunların bir kısmı bizim de talip olduğumuz bazı ürünlere talip oluyorlar. Bizimle paylaşmak istiyorlar. Hatta bize hiç bırakmak istemiyorlar. Biz bunlara zararlılar diyoruz. Bu zararlılarla mücadele ediyoruz. Birkaç yıldan bu tarafa kahverengi kokarca böceği ile özellikle Karadeniz’de özellikle fındığa ciddi zarar veriyor. Bu zarar ekonomik anlamda bütün Karadeniz’i özellikle fındık üreticilerini ciddi anlamda etkiliyor. Hem rekoltemizi düşürüyor hem ağaçlara zarar veriyor hem de acılaştırarak belki ilk etapta sağlam gibi gördüğünüz fındıkları lezzet kalitesini düşürüyor. Mücadele ederken doğada yaşayan diğer canlılara da zarar vermemek lazım. Çok önemli ince düşünerek yapmamız gereken bir mücadele. Samuray arıları belki başkalarının hayallerinde oluşturduğu gibi çok büyük arılar değil. Samuray arısı ince bir sivrisinek kadar. Samuray arısı kokarca böceğine saldırmıyor onu yemiyor. Üremesini engelliyor" dedi.

Programa Vali Yıldırım’ın yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay, İl Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan ile üreticiler katıldı.