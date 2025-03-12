Edirne’de, İstiklal Marşı’nın kabulünün 104. yılı dolayısıyla düzenlenen törende duygusal anlar yaşandı. Programda birinci olan ilkokul öğrencisi Zeynep Sevde Soyak, İstiklal Marşı’nı ezbere ve büyük bir coşkuyla okuyarak izleyicilerden tam not aldı.

Edirne’de Halk Eğitim Merkezi’nde İstiklal Marşı’nın kabulünün 104. yılı dolayısıyla program düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan program yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesi ile devam etti. Daha sonra sahneye çıkan İstiklal Marşı’nı ezbere okuma yarışması birincisi Yüksel Yeşil İlkokulu öğrencisi Zeynep Sevde Soyak, gösterdiği performans ile kendisine hayran bıraktı. Küçük kızın İstiklal Marşı’nı okuması sırasında duygu dolu anlar yaşandı. Katılımcılar ve Edirne Valisi Yunus Sezer de bu anları telefonlarına kaydetti. Küçük yaşına rağmen gösterdiği büyük performans salondan büyük alkış toplarken, protokol üyeleri ve öğretmenler minik Zeynep’i tebrik etti.

Programda 80. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Ayşegül Değirmencioğlu da günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Milli şair Mehmet Akif Ersoy’un anıldığı etkinlikte, öğrencilerin okuduğu şiirler ve sahnelenen gösteriler büyük beğeni topladı.

Edirne Valiliği öncülüğünde ve İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde hazırlanan program 80. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencilerinin ’Bir yıldız bir hilal ilelebet istiklal’ oratoryo gösterisinin ardından sona erdi.