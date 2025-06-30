İstanbul Valisi Davut Gül, bir mizah dergisinde Peygamber Efendimize yönelik karikatür yayımlanmasıyla ilgili, "Kutsallarımıza saldırarak toplumu provoke etmeye çalışan bu zihniyete karşı hukuk devleti gereğini yapmaktadır. Milletimizin inancına uzanan hiçbir alçaklığa sessiz kalmayacağız" dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül, Leman dergisinin Hazreti Muhammed’e yönelik karikatür yayımlanmasıyla sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hz. Peygamberimize yönelik çirkin karikatür nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, TCK 216. madde kapsamında adli soruşturma başlatmış; 4 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Kutsallarımıza saldırarak toplumu provoke etmeye çalışan bu zihniyete karşı hukuk devleti gereğini yapmaktadır. Milletimizin inancına uzanan hiçbir alçaklığa sessiz kalmayacağız" dedi.

Açıklamasının devamında, bu tür çirkin saldırıların asla fikir veya mizah olmadığını ve doğrudan inançları hedef gösterdiğini belirten Vali Gül, "İnancımıza, Peygamber Efendimize (s.a.s.) yönelik yapılan her saygısızlık, hepimizin yüreğinde derin bir yara açmaktadır. Bu çirkin saldırılar asla fikir ya da mizah değil; doğrudan inançlarımızı hedef alan bilinçli ve sistematik provokasyonlardır. Devletimiz, hukuki süreçleri kararlılıkla yürütmektedir. Hemşehrilerimizin bu kirli oyuna gelerek sokaklarda ya da dijital mecralarda hukuki sorunlara yol açacak davranışlarda bulunmasını istemiyoruz. Haklı olduğumuz bir meselede haksız duruma düşmek; işte provokatörlerin tam olarak istediği şey budur. Lütfen sağduyunuzu koruyun, vakarla hareket edin. İnancımızı savunurken hukuk zemininden ayrılmayın" ifadelerini kullandı.