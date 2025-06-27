İstanbul Beylikdüzü’nde sabah saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Mali Şube Müdürlüğü ekipleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu İstanbul Vergi Kaçakçılığı-3 Denetim Daire Başkanlığı’na bağlı bir büroda çalışanlara yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyona ilişkin ekipler tarafından bilgi verilmezken, 3 kişinin gözaltına alındığı, bazı materyallere ise el konulduğu görüldü.

İstanbul Beylikdüzü’ndeki Yakuplu Mahallesi’nde bulunan Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu İstanbul Vergi Kaçakçılığı-3 Denetim Daire Başkanlığı’na ait bir büroda sabah saatlerinde polis hareketliliği yaşandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Mali Şube Müdürlüğü ekipleri Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin desteğiyle ofise gitti. Operasyonun içeriğine ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmazken 3 kişinin gözaltına alındığı görüldü. Operasyonun detaylarının ilerleyen zamanda ortaya çıkması bekleniyor.