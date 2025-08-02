İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Ümraniye’de gerçekleştirilen asayiş ve güven uygulamasına katıldı. Denetleme sırasında vatandaşlarla bir araya gelen Yıldız, vatandaşlarla sohbet etti, uygulamanın önemi konusunda bilgi verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından genel asayiş ve narkotik suçlarla mücadele kapsamında kentin çeşitli noktalarında uygulama gerçekleştirildi. Uygulamaya narkotik köpeği ve havadan helikopterlerle de destek verildi. Uygulamaları yerinde denetlemek üzere gelen İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. Çocuklarla da yakından ilgilenen Yıldız, vatandaşlara

uygulamanın önemi konusunda bilgi verdi. Uygulamanın amacının çeşitli suçlarla mücadele için olduğunu belirten Selami Yıldız, daha sonra uygulama noktasından ayrıldı.

"İstanbul halkımız şüphe etmesin, suç ve suçlunun karşısındayız."

Basın mensuplarına da açıklamada bulunan İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "İstanbul’un huzuru Türkiye’nin huzurudur anlayışıyla bu akşamda 39 ilçe huzur uygulamalarımıza deniz he Hava unsurlarımıza destek vermekteyiz. İstanbul’umuzun dört bir yanında gece gündüz demeden sürdürdüğümüz bu uygulamalar, vatandaşımızın can ve mal ehemmiyetini sürdürdüğümüz bu uygulamalar suç ve suçla mücadelede kararlılığımızın bir göstergesi. İstanbul halkı hiç şüphe etmesin İstanbul Emniyet Müdürlüğü olarak gece gündüz 7/24 suç ve suçlunun karşısındayız. Tabii İstanbul halkının desteği bizim için önemli. Fedakarca görev yapan meslektaşlarımıza ve siz değerli basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum" dedi.