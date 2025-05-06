Isparta İl Emniyet Müdürlüğü tarafından dün akşam gerçekleştirilen denetimlerde 96 şahıs ve 67 araç kontrol edildi. Kusurlu bulunan 15 sürücüye idari para cezası uygulandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün akşam 21.00 ile 23.30 saatleri arasında il merkezinde asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi. Uygulamalar dahilinde 96 şahıs ile 67 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Yapılan denetimlerde trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 15 sürücüye idari para cezası uygulandı.