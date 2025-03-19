Isparta Uluslararası Gül Festivali, 30 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, festivale ilişkin hazırlıkların devam ettiğini belirterek, "Gül turizmi, son yıllarda Isparta’mız için önemli bir ekonomik kaynak haline gelmiştir. Bu yıl da binlerce turistin festivale katılmasını bekliyoruz" dedi.

Isparta Uluslararası Gül Festivali, bu yıl 30 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festival hazırlıkları sürerken, gül bahçelerinde hasat yapılması, çeşitli yarışmalar, konserler ve etkinlikler düzenlenmesi planlanıyor. Ayrıca festivale farklı il ve ülkelerden ekipler de davet edilecek.

Gülcüzade İsmail Efendi’nin kabri başında anma töreni yapılacak

Festival, gül fidanını şehre getiren ve Gülcü Mahallesi’nde kabri bulunan Gülcüzade İsmail Efendi’nin kabri başında yapılacak anma töreniyle başlayacak. Kortej yürüyüşü, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin de yer alacağı festivalde akşam saatlerinde ise konserler düzenlenmesi bekleniyor.

"Şehrimizin kültürel etkileşimini ve ekonomisini güçlendirmeyi hedefliyoruz"

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, festivale ilişkin hazırlıkların devam ettiğini belirterek, "Bu yıl da festivalin dolu dolu geçmesi için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Festival ile güzellik ve bereketin sembolü olan gülü ön plana çıkararak, şehrimizin kültürel etkileşimini ve ekonomisini güçlendirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Başdeğirmen, "Gül turizmi, son yıllarda Isparta’mız için önemli bir ekonomik kaynak haline gelmiştir. Bu yıl da binlerce turistin festivale katılmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.