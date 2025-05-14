CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada gazeteci İsmail Saymaz ifadesi verdi. Saymaz, kurultay sürecinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’ndan maddi menfaat karşılığında haber yaptığına ilişkin iddiaları reddetti.

CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı’nda ’para karşılığı oy kullandırıldığı’ iddialarına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İsmail Saymaz ifade verdi. ’Şüpheli’ sıfatıyla ifade veren Saymaz, "CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda sonucu etkilemeye yönelik olarak usulsüzlük yapıldığı iddiası kurultaydan sonra ortaya atılmıştır. Kurultaydan önce bu yönde herhangi bir iddia ya da suçlama gündeme getirilmemiştir" dedi. Kendisinin bu konuda herhangi bir bilgisinin olmadığını söyleyen Saymaz, kurultay öncesi ya da sonrasında kendisinin ya da herhangi bir yakınının CHP’li belediyelerde işe yerleştirilmediğini ifade etti. Kurultay sürecinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’ndan maddi menfaat karşılığında haber yaptığına ilişkin tanık beyanlarını reddeden Saymaz, tanıkların menfaat karşılığında konuşturulduğunu iddia etti. Kurultay günü canlı yayında olduğunu belirten Saymaz şunları söyledi:

"Kurultay sürerken benimle aynı anda yayında bulunan gazeteci Altan Sancar’ın telefonuna Kılıçdaroğlu’nun çekildiğine dair bir mesaj gelmiştir. Sancar, bunu yayında aktardı. Ben Kılıçdaroğlu’na en yakın kişi olan Bülent Kuşoğlu’nu yayın esnasında arayarak bu iddiayı sordum. Kuşoğlu da bana ’Evet, çekildi, çekiliyor’ diye yanıt verdi. Ben de bu yanıtı canlı yayında paylaştım ve tweet attım."

Kuşoğlu’nun daha sonra tekrardan kendisini arayarak Kılıçdaroğlu’nun oylamaya katılabileceğini söylediğini ifade eden Saymaz, "Bu bilgiyi Kuşoğlu’nu referans göstererek yayında aktardım ve Twitter’da yazdım. Bu arada kurultaydan sonra dolaşıma giren bir görüntüde o gece Kılıçdaroğlu’nun ikinci turda aday olup olmamakta tereddüt ettiği ve çevresindekilerin kendisini aday olması yönünde ikna ettiği görülüyordu. Ben gazetecilik görevimi yaparak toplumu bilgilendirdim" dedi.