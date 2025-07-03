Gaziantep’in İslahiye ilçesine bağlı Beyler Mahallesi Kırmıtlı bölgesinde çıkan anız yangınında 150 dönüm arazi kül oldu.

Gaziantep’in İslahiye ilçesine bağlı Beyler Mahallesi Kırmıtlı bölgesinde çıkan anız yangını paniğe neden oldu. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevler, bölgede bulunan bazı fabrikaları da tehdit etti. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, jandarma ekipleri de tedbir amaçlı olay yerine gelerek fabrika ve iş yeri sahiplerini uyardı. Yangın, yaklaşık 3 saatlik yoğun bir çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

İlk belirlemelere göre yangında yaklaşık 150 dönüm arazi zarar gördü. Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.