Hatay’ın İskenderun ilçesinde çeşitli suçlar nedeniyle aranan 3 kişi yakalandı. Şahıslardan 2’si adli makamlarca tutuklandı.
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri İskenderun Numune Mahallesinde meydana gelen açıktan hırsızlık olayı şüphelisi O.O.Y., kasten yaralama suçundan 4 bin 800 TL. adli para cezası ile aranan S.M.Ö. ile alkol veya uyuşturucu etkisi altında araç kullanma suçundan 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan H.O. yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan S.M.Ö. ile H.O. tutuklanarak cezaevine teslim edildi., O.O.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: İHA