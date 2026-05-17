Hatay'da seyir halindeyken motor kısmı alevlere teslim olan otomobilde çıkan yangın söndürüldü.
Yeni aldığı lüks aracının tadını çıkarmak isterken 140 bin TL ceza yiyen sürücü, çok sevdiği aracına 60 gün sonra kavuştu
İçeriği Görüntüle
Yangın; İskenderun ilçesi Meydan Mahallesi'nde yaşandı. Seyir halindeki otomobilin motor kısmı alevlere teslim oldu. Yangını fark eden sürücü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle can kaybı ve yaralanma yaşanmadan kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında araçta hasar oluştu.
Kaynak: İHA