İş Bankası Grubu iştiraklerinden İş Enerji’nin öncülüğünde gerçekleştirilen iş birliğiyle İş Enerji ve Maxis Girişim Sermayesi yönetimindeki Temiz Enerji Fonu ve Atlas Fonu ile TSKB’nin ana yatırımcı olduğu Türkiye Yeşil Fonu Ateş Çelik’e ortak oluyor.

İş Bankası Grubu iştiraklerinden İş Enerji’nin öncülüğünde gerçekleştirilen iş birliğiyle İş Enerji ve Maxis Girişim Sermayesi yönetimindeki Temiz Enerji Fonu ve Atlas Fonu ile TSKB’nin ana yatırımcı olduğu Türkiye Yeşil Fonu Ateş Çelik’e ortak oluyor. İş Grubu’nun sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda planlanan büyüme stratejisiyle rüzgar enerji santrali aksamlarının uçtan uca yerli üretimi hedefleniyor. Bu ortaklık aynı zamanda Türkiye’de ve dünyada kredi ile finanse edilerek kurulan, emisyon salımı azaltım ve kapsayıcı dönüşüm odaklı ilk girişim sermayesi yatırım fonu olan Türkiye Yeşil Fonu’nun da ilk yatırımı olma özelliği taşıyor. Yenilenebilir enerji alanında yerli ekipman üretiminin öncü şirketlerinden Ateş Çelik’e, İş Bankası Grubu tarafından ortak olunmasına yönelik pay devir sözleşmesi imza süreci tamamlandı.

Grubun iştiraklerinden Maxis Girişim Sermayesi yönetimindeki Temiz Enerji Girişim Sermayesi ve Atlas Büyüme Sermayesi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun yanı sıra TSKB’nin (Türkiye Sınai Kalkınma Bankası) ana yatırımcı olduğu Türkiye Yeşil Fonu’nun yatırım yaptığı payların yönetim ve temsil yetkisi İş Enerji’de olacak. Bu işlem aynı zamanda TSKB’nin Hazine ve Maliye Bakanlığı garantörlüğünde Dünya Bankası’ndan temin ettiği 155 milyon dolar tutarındaki kredi ile kurduğu, Türkiye’de ve dünyada kredi ile finanse edilerek kurulan emisyon salımı azaltım ve kapsayıcı dönüşüm odaklı ilk girişim sermayesi olan Türkiye Yeşil Fonu’nun ilk yatırımı olma özelliği ile dikkat çekiyor.Ortaklık sonrasında Türkiye pazarında önemli bir oyuncu olan Ateş Çelik bünyesinde yeni yatırımlar yapılması ve ihracat kapasitesinin arttırılarak yurt dışı pazar payının önemli ölçüde yükseltilmesi planlanıyor.

"45 milyon euro tutarında bir yatırım gerçekleştiriyoruz"

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, bugün Grup bünyesindeki yatırım fonlarıyla 600 milyon dolarlık kaynağı girişimcilik alanındaki iş birliklerine ayırdıklarını söyledi. TSKB’nin Dünya Bankası’ndan sağladığı Türkiye Yeşil Fonu’nun ilk yatırımını bu ortaklık ile yaptığına vurgulayan Aran "Dünya Bankası’ndan kullandığımız kaynağın yanı sıra Grup bünyesindeki girişim sermayesi yatırım fonlarıyla da ortaklığa dahil oluyoruz. Toplam 45 milyon euro tutarında bir yatırım gerçekleştiriyoruz. Bunun 20 milyon euroluk kısmı Türkiye Yeşil Fonu’nun katkısı. 25 milyon euro ise Maxis Girişim Sermayesi’nin Temiz Enerji ve Atlas Fonları üzerinden sağlanıyor. Sürdürülebilirlik vizyonumuzun bir parçası olan, yenilenebilir enerji konusundaki yatırımlarımızı yöneten İş Enerji şirketimizle Ateş Çelik’e yüzde 15 oranında ortak oluyoruz" dedi.

Dünya Bankası tarafından sağlanan kaynağı daha yukarıya taşıma hedeflerine de değinen Aran, "Türkiye’deki yatırımcılarla bunu 400 milyon doların üzerine çıkarmayı amaçlıyoruz. Bu tarz sürdürülebilirlik, yeşil dönüşüm yatırımları yüzde 80 kredi, yüzde 20 kredi dengesiyle oluşturulur. Yüzde 20 öz kaynak dengesinin 400 milyon dolar olduğu yerde krediyle beraber 2 milyar doları geçen bir yatırımdan söz ediyor; Dünya Bankası’nın sağladığı bu imkanın bir kaldıraç olmasını arzu ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Türkiye Yeşil Fonu kapsamında ilk yatırım ile sürdürülebilir dönüşüme ivme kazandırıyoruz"

Bu iş birliğinin yerli üretime destek olarak Türkiye’deki rüzgâr türbini üretim kapasitesinin artırılmasına ve ülkemizin yenilenebilir enerji kurulu gücüne önemli bir katkı sağlayacağını ifade eden TSKB Genel Müdürü Murat Bilgiç: "Türkiye’nin çok yönlü kalkınması için 75 yıldır kalıcı değer üreten bir kalkınma ve yatırım bankası olarak, ülkemizin her alanda var olan potansiyelini ortaya çıkarabilmesi için çalışıyoruz. Enerji bağımsızlığının giderek önemini artırdığı bu dönemde, ülkemizin stratejik kalkınma alanları arasında yenilenebilir ve temiz enerji yatırımlarının her zamankinden daha önemli olduğuna inanıyor ve biz de odağımıza bu alanları koyuyoruz. TSKB’nin kalkınma bankacılığındaki derin uzmanlığını, yatırım bankacılığı alanındaki faaliyetlerimizle birleştirerek kurduğumuz Türkiye Yeşil Fonu ile yeşil dönüşüm sürecindeki şirketleri sermaye yatırımı yoluyla destekleyeceğiz. Sermaye piyasalarımızda iklim finansmanına yönelik kaynakların çeşitliliğini, miktarını ve en önemlisi çarpan etkisini artıracak Türkiye Yeşil Fonu kapsamında ilk yatırım olma özelliğini taşıyan bu anlamlı girişimle sürdürülebilir dönüşüme ciddi bir ivme kazandırmaktan büyük bir mutluluk duyuyor, iş birliğimizin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Bu ortaklıkla beraber yenilenebilir enerjiye desteğimizi bir adım öteye taşımayı hedefliyoruz"

İş Bankası Grubu bünyesinde Ekim 2022’de faaliyete geçtikten sonragerek yurt içi gerekse yurt dışında hızlı bir yatırım süreci yürüttüklerini söyleyen İş Enerji Genel Müdürü Karadaş, halihazırda yaklaşık 1 milyon kişinin yıllık elektrik tedariğine karşılık gelen 1.400 MW’a ulaşan kurulu güce sahip olduklarını aktardı. Karadaş, ülkemizin yeşil ekonomi dönüşümüne katkı sağlamaya yönelik çalışmaları kapsamında Ateş Çelik ile gerçekleştirdikleri ortaklığın önemine değinerek, "10 yılı aşkın süredir Türkiye’de rüzgar enerjisi santrali temel ekipmanlarından olan türbin kule ve jeneratörlerininüretimi alanında faaliyet gösteren ve Türkiye pazarında yerli türbin ekipman üretimi alanında lider konumda yer alan Ateş Çelik ile yaptığımız bu ortaklıkla beraber yenilenebilir enerjiye verdiğimiz desteği bir adım öteye taşımayı ve yenilenebilir enerji alanında ülkemizin net sıfır hedeflerine destek olmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

"Hedefimiz, ülkemizin temiz enerji kurulu gücünü artırmasında gereksinim duyacağı üretim kapasitesinin güçlendirilmesi"

Kurulduğu 2007 yılından itibaren hayata geçirdikleri yatırımlar ile Türkiye’nin önde gelen rüzgar türbini aksam üreticilerinden olduklarını ileten Ateş Çelik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mahmut Güldoğan, "Bugün itibarıyla iştiraklerimiz ve ilişkili taraflarımız dahil olmak üzere 5 tesis ve bin 300 üzeri çalışan ile ülkemizin en büyük 500 sanayi kuruluşu listesinde yer alıyoruz. İş Enerji ile olan birlikteliği, sadece belli bir yatırımcı grubun getiri beklentileri ile başka bir firmanın hisselerini devralmasından ziyade, ülkemizin geleceğine katkı koymaktan vazgeçmeyecek olan iki önemli kuruluşun büyüme, inovasyon, teknoloji ve bilgiye dayalı müşterek yolculuğunda değerlerinin örtüşmesi olarak değerlendiriyoruz. Bu bağlamda, ülkemizin yeşil dönüşüm sürecinde önemli bir pay sahibi olduğumuzu düşünüyor, bu büyük adımın bir parçası olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hedefimiz, ülkemizin temiz enerji kurulu gücünü artırmasında gereksinim duyacağı üretim kapasitesinin güçlendirilmesi ve dünya pazarlarında daha iyi rekabet edebilecek bir Ateş Çelik’in sürdürülebilir büyümesini bu ortaklıkla beraber hayata geçirmek" dedi.

İthal aksamların yerli üretimine odaklanılacak

2007 yılında rüzgar türbinleri için kule ve bağlantı elemanları üretmek amacıyla kurulan ve halihazırda 1.500 MW kurulu gücün ihtiyacını karşılayabilecek kapasiteye ulaşan Ateş Çelik, 2018 yılında başlattığı direkt-drive teknolojisine sahip jeneratör üretimiyle rüzgar türbini üretiminde önemli bir adım attı ve ülkemizde bu alanda öncü şirketlerden biri haline geldi.

Bugüne kadar yurtiçi ve yurtdışında pek çok rüzgar santrali projesine tedarik sağlayan ve dünyanın önde gelen rüzgar türbini üreticilerinin onaylı tedarikçisi olan Ateş Çelik, bu işbirliğiyle beraber önümüzdeki dönemde ülkemizin ihtiyaç duyduğu ithal aksamların yerli üretimine odaklanmayı hedefliyor.