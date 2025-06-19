Antalya Manavgat Şelalesi yakınındaki adacığa çıkan ve su seviyesinin yükselmesiyle ırmakta mahsur kalan 3 kişi itfaiye ve STK kurtarma ekiplerince kurtarıldı. Soğuktan titredikleri görülen 3 kişiye 2 bin 953’er TL ceza kesildi.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde dün akşam saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ve Manavgat Irmağında Şelalenin alt kısmındaki adacıkta 3 kişinin mahsur kaldığı ihbarı, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi Kurtarma ekibi, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Sarılar ile Merkez Jandarma Karakolu ekiplerini alarma geçirdi. Sarılar Mahallesi sınırlarından mahsur kalan vatandaşların bulunduğu yere girmek isteyen itfaiye ekibi, girişteki özel mülkiyetin tel örgü ile çevrili olduğunu, kapısının da asma kilitle kilitlendiğini görünce bir süre içeri girebilmek için beklemek zorunda kaldı.

Akıntının fazla olması ekiplerin işini güçleştirdi

Sarılar Mahalle Muhtarı Fehmi Toy’un olay yerine gelmesi ve kapının kilidinin kırılmasında tüm sorumluluğunu alacağını söylemesi üzerine itfaiye görevlileri kilidi keserek kapıyı açtı ve ırmak kenarına indi. Su seviyesinin yüksek, akıntının fazla olması nedeniyle itfaiye ekipleri ırmakta su seviyesinin düşmesi için bir süre bekledi. Mahsur kalanların Ulukapı tarafından daha rahat çıkarılabileceğini belirten ekipler ırmağın karşı tarafına geçti.

2 bin 953’er TL ceza kesildi

Botun ırmağa indirilmesinin ardından ırmakta mahsur kalan ve Manavgat’ta bir kargo firmasında çalıştığı belirlenen Alper K., Ömer B. ve Şahin Y. bota alınarak kıyıya çıkarıldı. Irmakta soğuktan etkilendikleri belirlenen 3 kişi, olay yerine gelen sağlık ekibince gerekli kontrollerden geçirildi. 3 kişiye Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakoluna bağlı ekiplerce ‘5326 sayılı Kabahatler Kanununun "Emre aykırı davranış" başlıklı 32’nci maddesine istinaden 2 bin 953’er TL para cezası uygulandı.