İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran ile ABD arasında yürütülen nükleer konulu müzakerelerin ikinci turunun Umman’ın başkenti Maskat’ta yapılacağını duyurdu.

İran Dışişleri Bakanlığı, İran’ın hızla gelişen nükleer programı konusunda ABD ile yürütülen görüşmelerin ikinci turunun Umman’ın başkenti Maskat’ta yapılacağını açıkladı. İran medyasına konuşan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, "Yürütülen istişarelerin ardından ikinci tur müzakerelere yine Maskat’ın ev sahipliği yapmasına karar verildi. Görüşmeler, 19 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilecek" ifadelerini kullandı.

İkinci tur görüşmenin Roma’da olması bekleniyordu

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ise müzakerelerin ikinci turunun İtalya’nın başkenti Roma’da yapılacağı yönündeki bilgilere ilişkin, "İlgili taraflardan ve arabulucu rolü oynayan Umman’dan bir talep aldık ve olumlu yanıt verdik" demişti.

İlk tur "olumlu ve yapıcı" geçmişti

Müzakerelerin ilk turu, 12 Nisan Cumartesi günü Umman’ın başkenti Maskat’ta İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un katılımıyla Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi’nin arabuluculuğu ile dolaylı olarak gerçekleştirilmişti. Görüşmelerin ardından her iki taraf da süreci "olumlu ve yapıcı" olarak değerlendirmişti.