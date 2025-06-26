Türkiye İMSAD’ın Mayıs 2025 İnşaat Malzemesi Sanayi Bileşik Endeksi 0,2 puan artarak 82,5 puana ulaştı. Faaliyet Endeksi 2,8 puanlık artışla 127,6 puana yükselirken, Güven ve Beklenti Endeksleri düşüş gösterdi.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından açıklanan Mayıs 2025 İnşaat Malzemesi Sanayi Bileşik Endeksi, bir önceki aya göre 0,2 puan artarak 82,5 puana yükseldi.

Raporda, endeksin yılın ilk artışını kaydettiği belirtilirken, iç pazarda finansal şoklar sonrası toparlanma çabası gözlendiği vurgulandı.

Mayıs ayında Faaliyet Endeksi, 2,8 puanlık artışla 127,6 puana ulaşarak güçlü bir performans sergiledi. Ancak Güven Endeksi 0,7 puan düşüşle 55,9 puana, Beklenti Endeksi ise 0,5 puan gerileyerek 67,2 puana indi.

Söz konusu raporda, mevsimsel faktörlerin faaliyetleri olumlu etkilediği, ancak ihracat pazarlarındaki korumacılık belirsizliğinin sektörü olumsuz etkilediği ifade edilirken, Türkiye’ye yönelik güvenli tedarikçi talebinin devam ettiği kaydedildi.