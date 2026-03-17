Eskişehir İnönü Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla düzenlediği iftar programında vatandaşları bir araya getirdi.

İnönü Belediyesi Kapalı Pazaryeri'nde gerçekleştirilen programda binlerce kişi aynı sofrada buluşarak hem iftarını açtı hem de Kadir Gecesi'ni dualarla idrak etti. Program, ilahi sanatçıları eşliğinde gerçekleştirilen dinleti ile başladı. Son günlerde büyük beğeni toplayan 'Kabe'de Hacılar Hu Der Allah'ı' ilahisinin çocuklar tarafından seslendirilmesi katılımcılardan yoğun ilgi gördü. İlahi dinletileri ve semazen gösterilerinin ardından Kadir Gecesi'ne özel dualar edildi. Ezanın okunmasıyla birlikte vatandaşlar hep birlikte oruçlarını açtı.

'Şimdiden Ramazan Bayramı'nızı kutluyorum'

İftar sonrası konuşan İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, programa katılan yaklaşık 3 bin 500'den fazla vatandaşa teşekkür ederek, 'Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş olan bu mübarek ayın en güzel gecesi Kadir Gecesi'nde siz değerli hemşehrilerimiz ve misafirlerimizle birlikte orucumuzu açmanın ve gönül soframızı paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Rabbim, bu mübarek ayda tuttuğumuz oruçları ve yaptığımız ibadetleri kabul eylesin. Şimdiden Ramazan Bayramı'nızı kutluyor, büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum' dedi.

Başkan Hamamcı'nın ardından AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak ve AK Parti MKYK Üyesi, Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz da selamlama konuşmaları yaparak katılımcıların iftarını ve Kadir Gecesi'ni tebrik etti. Program, çocuklara yönelik pamuk şeker, patlamış mısır, Osmanlı macunu ve şerbet ikramlarıyla sona erdi.