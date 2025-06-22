İngiltere Başbakanı Keir Starmer, "İran’ın nükleer programı konusunda uzun zamandır endişelerimiz vardı" ifadelerini kullanarak, "Tamamen gerilimi düşürmeye ve tarafları gerçek bir tehdit olan nükleer program konusunda yeniden müzakere masasına döndürmeye odaklanıyoruz" dedi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Orta Doğu’da ABD’nin İran’ın nükleer tesislerini vurması ile tırmanan gerginliğe ilişkin olarak bir Acil Durum Kabine Toplantısı (COBRA) gerçekleştirdi. Londra’da Başbakanlık Ofisi’nde gerçekleştirilen toplantıya Dışişleri Bakanı David Lammy ve Orta Doğu’dan Sorumlu Devlet Bakanı Hamish Falconer’ın ve diğer yetkililer katıldı.

ABD’nin İran’ın nükleer tesislerini vurması sonrasında İsrail ile İran arasındaki çatışmanın bölgeye yayılma riski ortaya çıktığını ifade eden Starmer, "Bu bölge için bir risk. Bu bölgenin ötesi için de bir risk. Bu yüzden tamamen gerilimi düşürmeye ve tarafları gerçek bir tehdit olan nükleer program konusunda yeniden müzakere masasına döndürmeye odaklanıyoruz" dedi.

"İran’ın nükleer programı konusunda uzun zamandır endişelerimiz vardı"

İngiltere’nin müdahil olup olmayacağı konusunda bilgi vermeyi reddeden Starmer, İngiltere halkını korumak için gerekli tüm önlemlerin alındığını söyledi. İngiltere’nin Orta Doğu’da gerilimi düşürmek için her şeyi yaptığını vurgulayan Starmer, "İran’ın nükleer programı konusunda uzun zamandır endişelerimiz vardı ve İran’ın nükleer silah edinemeyeceği konusunda her zaman oldukça net olduk. ABD, bu tehdidi hafifletmek için harekete geçti. Şimdi önemli olan şey, durumu yatıştırmak, bölgede istikrarı tesis etmek ve tarafları müzakere masasına döndürmek. Bu amaçla bu sabah uluslararası liderlerle görüşmeler gerçekleştirdim" dedi.

"Saldırıya dahil olmadık"

Starmer, "İngiltere açısından bakıldığında, biz bu saldırıya dahil olmadık. ABD’nin yakın müttefiki olarak, tabii olarak önceden bilgilendirildik ve kendi çıkarlarımızı, personelimizi, varlıklarımızı ve elbette müttefiklerimizin de çıkarlarını koruyabilecek bir konumda olmak için bölgeye unsurlarımızı sevk ediyoruz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın en önemli nükleer tesislerinden biri olan Fordow dahil üç nükleer tesisin vurulmasına onay vermiş ve bu sabah yaptığı açıklamada İran’a "başarılı bir saldırı" gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

Öte yandan ABD’nin Fordow, Natanz ve İsfahan’daki nükleer tesislerine yönelik düzenlediği saldırıların ardından İran ise ABD’nin uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve İran’ın BM Sözleşmesi ve ilgili maddeleri çerçevesinde yasal ve meşru bir şekilde kendini müdafaa hakkını kullanacağını ve her türlü tedbiri alacağını açıklamıştı.